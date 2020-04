Histórico de Colo Colo afianza su lazo con el club: “Voy a estar acompañando al equipo por el resto de mi vida”

El lateral por derecha Gonzalo Fierro recordó su paso por Colo Colo, institución que defendió en dos períodos, afirmando que “amo mucho al club” y que estará acompañando al ‘Cacique’ “por el resto de mi vida”.

El mundialista en Sudáfrica 2010 debutó profesionalmente con los albos en el año 2002 y fue pieza importante durante seis años, hasta el 2008 cuando es transferido al Flamengo por una cifra de 2.5 millones de dólares por el 70% de su pase. En su primera parada por Pedrero ganó seis torneos nacionales.

Tras estar hasta el 2011 en el ‘Mengao’, el ‘Joven Pistolero’ regresó a Colo Colo. En su segunda etapa en la institución consiguió gritar campeón en otras seis ocasiones (tres torneos nacionales, una Copa Chile y dos Supercopa).

A fines de 2018 Fierro fue desvinculado del elenco popular, decisión de la dirigencia que le costó superar. “A mí me dolió. Hasta el fútbol me cambió un poco. El fútbol no lo veo de la misma manera que lo veía hace un par de años”, declaró en su oportunidad.

Tras cumplirse dos años de su salida, Fierro recordó su paso por Colo Colo indicando al sitio web del club que “fueron años espectaculares, con muchas más alegrías que tristezas que me dejaron marcado”.

“Colo Colo es mi casa, independiente si estoy en otro equipo o fuera del club, siempre me voy a sentir agradecido del club. Amo mucho al club y los voy a estar acompañando por el resto de mi vida”, añadió.

Consultado por el hecho que recuerda con mayor felicidad, el lateral señaló que “lo más importante fue ganar un título ante el archirrival. El 2006 en la final con la ‘U’, fue un año que me dejó marcado en muchos aspectos. El Estadio Nacional lleno, la manera en cómo se dio el partido y que no hubo otra final como esa. Creo que para mí, esa temporada fue espectacular en todo aspecto“.

Para terminar, Fierro señaló que Humberto Suazo fue el compañero que más lo marcó en su paso por el ‘Cacique’. “Lo que viví con “Chupete”, fue espectacular. Lo conocí en la selección chilena, para el preolímpico que se jugó acá en Chile y cuando lo veo llegar a Colo Colo por petición de Borghi y empiezo a entrenar y a jugar con él, nos comenzó a demostrar la categoría de jugador y la calidad de persona que era. Es una persona que admiro mucho, porque luchó mucho para estar donde llegó y verlo entrenar día a día me marcó mucho”, sentenció.