Miguel Pinto responde a dichos de Walter Montillo: “Respeto su forma de pensar, pero no la comparto”

Nadie quedó indiferente a las declaraciones del volante argentino Walter Montillo, respecto a los jugadores que están identificados con un club y pasan al equipo archirrival, haciendo alusión a dos jugadores en específicos que son Edson Puch, quien juega en Universidad Católica y Miguel Pinto, que lo hace en Colo Colo.

Fue este último quien le respondió al jugador de Universidad de Chile, con quien compartieron camarín en la U.

“Siempre he dicho que Walter es una tremenda persona, ejemplo cómo papá y pilar de familia. No la ha pasado bien por la muerte de su padre y abuelo, le escribí entregándole las condolencias, lo respeto mucho como jugador y persona, pero eso no quiere decir que comparta sus opiniones”, comenzó diciendo a CDF.

Respecto a sus dichos, Pinto respondió diciendo que “creo que es su forma de pensar. No la comparto, pero la respeto, en la forma de cómo es, la lucha que tuvo al sobreponerse a lesiones y estar dónde él quiere estar”.

“El tendrá su camino y yo el mío y por cada uno se juega su vida”, agregó.

Respecto a si fue la mejor decisión de haber llegado a Colo Colo, Miguel Pinto afirmó que “obviamente que no fue fácil, eso queda en la interna de la familia. Lo conversé con mi esposa y creo que fue la decisión correcta jugar en Colo Colo”.

“El estar en equipos grandes y no solamente en uno, me ayudará en la forma que quiero ser más adelante, quizás como técnico, son cosas personales que uno en lo familiar, las pone sobre la mesa y bueno, siempre estaré agradecido de mi pasado, de la gente y lo que me entregó la U”. cerró.