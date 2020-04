Postergarción del mercado de fichajes alargaría la inactividad de Alexis Sánchez

La estadía de Alexis Sánchez en el Inter de Milán terminará el 30 de junio y después de esa fecha, deberá regresar al Manchester United.. Sin embargo, el coronavirus y las nuevas medidas de la FIFA lo complicarían en demasía.

Emilio García Silvero, director legal de la máxima entidad del fútbol mundial, dialogó con “Tiempo de juego” de Cope y explicó la última normativa. “FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscriptos. El 1 de julio no se abre el mercado”, dijo.

“Si una cesión finaliza el 30 de junio el jugador, teóricamente, debería volver a su club… pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha“, complementó la autoridad.

Así las cosas, y en caso de volver a inicios de julio al cuadro de Old Trafford, el tocopillano no logrará ser inscrito y podría estar al menos dos meses sin jugar por un tema burocrático.

Lo anterior se complica aún más teniendo en cuenta que los diversos gobiernos de Europa no tienen pensado en el corto plazo reanudar las distintas ligas por la expansión del coronavirus en varios países.