Ídolo de la U recordó su llegada a la U: ”Fue una de las decisiones más acertadas en mi vida”

El ex mediocampista argentino Leonardo Rodríguez entregó detalles de su llegada el año 1995 a Universidad de Chile, luego de defender al Borussia Dortmund de la Bundesliga alemana.

El ‘Leo’ defendió en dos períodos el elenco colegial (1995-96 y 1998-2001), ganando tres torneos nacionales y dos Copa Chile.

Respecto a cómo se gestó su arribo a la tienda azul, meses después que la ‘U’ gritara campeón después de 25 años, el otrora volante declaró al CDF que “yo estaba en Europa y nunca pensé que iba a jugar en la ‘U’. Me tomé el avión de Milán a Buenos Aires para jugar en River Plate, con quien tenía un principio de acuerdo en ese momento”.

“Mi representante, Gustavo Mascardi, tuvo una gran pelea con el presidente de River, porque quería vender a Hernán Crespo y el presidente no. Tras el desacuerdo, el máximo dirigente comentó que ningún jugador representado por Mascardi jugaría en River“, añadió.

Ante esto, el oriundo de Lanús señaló que “automáticamente me encontré en esa situación. Me llama Gustavo y me comenta: me contactaron de la U. de Chile, que salió campeón el año pasado y va bien en la tabla. Hablé con Sergio Vargas que me contó un poco más del club. Tenía ofertas de Independiente, de Atlante de México y otros clubes, pero no sé por qué decidí venir a la ‘U’, lo cual fue una de las decisiones más acertadas en mi vida”.

Consultado por su sentimiento por los azules, Rodríguez dijo que “es el club que amo, pasa el tiempo y se me valora más. Mi imagen está tan fuerte como hace 15 años“.