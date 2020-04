Iván Zamorano reveló su momento más complejo en el Real Madrid

Iván Zamorano marcó una época durante la década del ’90 con su brillante paso en el Real Madrid. Entre 1992 y 1996 marcó 101 goles, ganó tres títulos y se consagró “Pichichi” en la temporada 1994-95, sin embargo, no todo fue positivo para el ex delantero.

En una transmisión por Instagram en la cual compartió e interactuó con sus seguidores, “Bam Bam” reveló su tensa relación con el entonces técnico Jorge Valdano y el momento más complejo en el gigante español.

“Cuando un entrenador te dice “serás el quinto extranjero y que no jugarás”, a uno sólo le queda realizar un trabajo en silencio y poco a poco, con el transcurso de los días, me empecé a ganar su confianza. En el primer entrenamiento ya tuvimos una disputa porque jugamos un partido y él jugó en el equipo contrario. La cosa es que existe una disputa de balón, yo entro con todo y arraso con tobillo y rodilla. Él (Valdano) se para, me pega un codazo y me dice “¿tú siempre juegas así o lo haces porque odias a tu entrenador?”. Yo lo miro y le respondo “no, siempre juego así”. Así comenzó nuestra relación”, dijo.

El ex goleador de la Roja e Inter de Milán narró detalles de cómo le dio vuelta la mano al argentino y se terminó consolidando en la oncena. “Valdano me hace entrar los últimos 15 minutos en el primer amistoso y marco un gol. Segundo amistoso, vuelvo a ingresar los últimos 15 minutos y vuelvo a marcar. Tercer amistoso, juego los minutos finales y vuelvo a marcar. Gracias a ello me gano la camiseta de titular en el estreno de la liga española ante Sevilla y en 12 segundos marco un gol, convirtiéndose en el más rápido en la historia del Real Madrid. Esa temporada fue la mejor de mi carrera, porque lo gané todo”, expresó.