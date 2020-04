Protagonista del viral del momento admira a jugador del FC Barcelona: “Me encanta, es mi jugador favorito”

Uno de los virales del momento es el Coffin Dance. El ritual que muestra un a un grupo de africanos bailando con su ataúd en sus hombros, tiene a miles de personas replicando este video en diferentes formatos.

En ese sentido, uno de los bailarines es Benjamín Aidoo, actor y creador del grupo “Dancing Pallbearers”, quienes trabajan junto a un grupo de amigos bailando ante los feretors.

El líder de esta agrupación, conversó con Cadena SER de España y confesó ser fanático de Lionel Messi.

“Es mi jugador favorito, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no egoísta, eso es muy importante”, dijo.

“Me encanta el fútbol y me encanta jugar es uno de mis hobbies. Soy aficionado del Barcelona, me gusta mucho”, agregó.

Respecto a la “Pulga”, africano cerró diciendo que “es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barcelona no sería lo que es. Teniendo a Messi hemos ganado títulos que sin él no habría logrado y no habríamos mejorado tanto como lo hemos hecho en el último tiempo”.