David Pizarro obtuvo un importante reconocimiento en Italia

El paso de David Pizarro en la Serie A de Italia es muy recordado por los hinchas de Udinese, Inter de Milán, Roma y Fiorentina, cuadro que este martes le dio un importante reconocimiento.

A través de su página oficial, la escuadra de Florencia está confeccionando su equipo de la década y bajo esa arista eligió al chileno como el mejor volante central.

Si bien faltan seis jugadores para completar la oncena, el oriundo de Valparaíso comparte elenco con Sebastian Frey (arquero), Gonzalo Rodríguez (central), Davide Astori (central), Juan Guillermo Cuadrado (lateral) y Manuel Pasqual (lateral).

“Pek” pasó por los violetas entre 2012 y 2015, lapso en el cual anotó cuatro goles en 110 partidos.

FIORENTINA OF THE DECADE ⚜️

2⃣0⃣1⃣0⃣➖2⃣0⃣2⃣0⃣

System: 4⃣-3⃣-3⃣

Your holding midfielder is DAVID PIZARRO 7⃣⚜️#ViolaArt by @elfalso92 🎨#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/VwDe4R8H6t

— ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) April 14, 2020