Hernán Caputto y polémica de Pablo Aránguiz con hinchas de la U: “Espero que no pase más allá porque no debería”

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, se refirió al enfrentamiento de Pablo Aránguiz con los hinchas de la U. El jugador, aseguró que no descartaba en algún momento jugar en Colo Colo y los fanáticos azules no se lo tomaron de la mejor manera.

El estratega, en conversación con Deportes en Agricultura se refirió a esta situación. “Vi algunos comentarios y fueron acertados a la hora de lo que dijo Pablo. Creo que él lo hizo de manera profesional”, dijo.

Respecto a la polémica entre el mediocampista con los fanáticos de la U, Caputto expresó que “él está tranquilo y o tomó como algo normal y no tan complicado. Esperemos que no pase más allá, porque no debería”.

Otra de las cosas que conversó el DT de Universidad de Chile con Deportes en Agricultura fue cómo ha vivido la cuarentena y la incertidumbre que existe dentro del plantel por la reanudación del Campeonato Nacional 2020.

“Llevo bien el encierro, con rutina y los trabajos diarios con los jugadores, de manera virtual. Uno tiene que adecuarse a la situación que está pasando“, cerró.