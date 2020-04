“Nano” Torres y constantes lesiones de Matías Fernández: “No me gusta verlo así”

Hernán Torres, ex preparador físico de Colo Colo y la Roja, conversó con Deportes en Agricultura y se refirió al complejo momento de Matías Fernández, quien volvió a Macul para afrontar el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

Desde que regresó a los albos el volante ha disputado sólo cinco partidos (106 minutos) y se perdió el clásico ante Universidad Católica y los dos primeros duelos continentales a causa de las contantes lesiones. “No me gusta verlo así. No me sorprendí porque es un poco la consecuencia del último tiempo, no solamente lo de Colo Colo“, expresó el profesional.

De todas formas, el ex colaborador de Claudio Borghi sostuvo que el problema del calerano va más allá de los físico. “Hay un contexto emocional que hay que atacar, que es más profundo de poder llevarlo bien en buena onda. Creo que él está en una posición de que todo este arrastre le ha producido esta sensación de no poder jugar. A él le genera dudas si esto hay que seguir, enfrentarlo o definitivamente no continuarlo”, complementó.

“Eso no es un tema de una simetría muscular o desbalance. Hay un tema mucho más complejo en el y no me gusta verlo así porque tengo un gran aprecio por él“, cerró Torres.