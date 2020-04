Jorge “Kike” Acuña reveló que Feyenoord no quiso venderlo al Borussia Dortmund y rechazó jugar en la Lazio

El exjugador de fútbol profesional, Jorge Acuña, sigue revelando datos sabrosos de lo que fue su carrera deportiva. El “Kike” confesó que estuvo a punto de dar un salto importante en su carrera, pero no lo pudo lograr por la negativa del Feyenoord, equipo en el que militó entre 2002 y 2004.

“Borussia Dortmund ofreció para por mi pase y ellos no me quisieron vender porque yo andaba realmente bien en Holanda”, dijo el exjugador a 24 Horas Deportes.

Pero eso no fue todo, ya que también reveló que rechazó jugar en la Lazio. “Firmé un precontrato con la Lazio. Estaba todo listo y una semana antes no me fui. Dije que no quería. Venia de la gira de la Selección de Nelson Acosta contra Irlanda, Costa de Marfil y Suecia y había salido como el mejor jugador”, aclaró.

“Me llamaron de Inglaterra y de Italia, pero me seducía el fútbol italiano por mi forma de jugar, pero resulta que ese año castigaron a la Lazio con la Juventus, los bajaron a la Segunda Divsión y no quería jugar en el ascenso”, sostuvo.

“Me fui a Inglaterra y a la semana siguiente solo castigaron a la Juventus. Me pegué un condoro”, cerró.