Esteban Paredes: “Con todo lo que ha pasado, es difícil pensar en el retiro”

Esteban Paredes, delantero y capitán de Colo Colo, fue claro en señalar este domingo que debido a la detención del fútbol por la pandemia de coronavirus “es difícil pensar en el retiro”.

El goleador histórico del fútbol chileno habló en el Instagram Live del cuadro albo, aprovechando el aniversario número 95 del ‘Cacique’.

Consultado por si tiene fecha para abandonar la actividad, el ariete de 39 años señaló que “con todo lo que ha pasado el año pasado y este es difícil pensar en el retiro. Lo he pensado mucho y tengo que tomar una decisión, pero no puedo adelantar nada”.

“Depende de muchos factores, como si quiero seguir entrenando o jugando”, añadió.

A la hora de dar una respuesta sobre su máximo ídolo de Colo Colo, el artillero indicó que “mi ídolo es Barticciotto. Sigo siendo hincha de él. Me gustaba cómo jugaba y la garra que ponía en cada partido, me identifico mucho”.

Por otro lado, el ‘7’ del elenco popular eligió al argentino Pablo Guede como el entrenador que más lo ha marcado su carrera, además de apuntar a Ezequiel Miralles como su mejor compañero futbolístico.

En cuanto a su identificación con la tienda de Pedrero, Paredes expresó que “desde que tengo uso de razón soy hincha, al año llevaba una camiseta de Colo Colo, según lo que me comentaba mi padre. Mi primera vez en el estadio y en la barra sentí que el amor era demasiado grande”.

A la hora de recordar su arribo a los albos, el experimentado atacante reveló que “tuve ofertas de la ‘U’ y la UC; después me llama mi representante y me dice que está la posibilidad de irme a Colo Colo. No lo dudé. Fue enredosa la transferencia, pero pude ser parte de ese Colo Colo 2009. Estaba aburrido, tenía muchas ofertas y Santiago Morning no me dejaba salir, había muchas trabas. No quería estar ya”.

Paredes también tuvo palabras para la ‘U’. “Es nuestro archirrival, sí o sí tenemos que ganar. Eso lo supe desde que era hincha y después, viendo los partidos, donde los jugadores se mataban. Hay que sentir esa pasión. Siempre le anoto a la Universidad de Chile y eso es lo más lindo que puede pasar”, apuntó.

Por último, el ganador de ocho trofeos con los albos comentó cómo vive la cuarentena por el implacable COVID-19. “Es difícil el momento que estamos pasando a nivel mundial. He entrenado en casa y hacer cosas que antes no podía. He estado más tiempo con mis hijos, ha servido para pensar y meditar. Esperemos que todos aprendamos de esta gran lección que nos está dando la vida”, sentenció.