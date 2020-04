Justo Villar no olvida a Colo Colo: “Siento que me retiré en el club, no puedo olvidar el último partido que jugué”

El exportero de Colo Colo, el paraguayo Justo Villar, no olvida lo que fue pasó por el cuadro de Macul. El retirado arquero, conversó con el sitio oficial de los albos y aseguró que, a pesar que jugó en Nacional de Asunción, su retiro lo hizo vistiendo los colores del Popular.

“Para mí hay un antes y un después. Primero porque había intentado contar conmigo en el 2006, luego en 2011 y no se pudo dar, pero siempre me quedó la expectativa de lo que podía hacer en Chile y cuando se dio la posibilidad, quería probar y ver si podía aportar grandes cosas a un club grande”, dijo el golero respecto a su llegada en 2013.

El cancerbero jugó hasta 2017 en equipo de Macul, un año antes que colgara los botines. “Siento que me retiré en Colo Colo, no puedo olvidar el último partido que jugamos en el Monumental cuando le ganamos a Universidad Católica 2-0 y todos sabemos que en los 85’ fue la lesión de rodilla y nunca pude volver”.

“Ese, siento que fue mi último partido realmente, que me retiré en casa, ganando un clásico, pero por circunstancias de la vida me dieron otras cosas y sin dudas lo que vivimos ahí, siento que soy parte del club, no porque yo lo diga, sino porque sé que la gente lo dice y me siento hincha del club”, cerró.