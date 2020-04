“No le saques las patas”: Exjugador de la Roja revela táctica que Jorge Sampaoli para frenar a Neymar

El exjugador de fútbol profesional, Crisitan Álvarez, revivió uno de los momentos más importante de su carrera. El exfutbolista comentó una de las tácticas que Jorge Sampaoli, quien era entrenador de este entonces de la Roja, para frenar al por ese un joven Neymar.

Resulta que, para esa nómina, el casildense convocó a jugadores del medio local para jugar por la selección chilena, que al final del compromiso fue un 2-2.

“Me acuerdo que ese partido Sampaoli el día anterior me mostró un video de Neymar, de sus mejores jugadas para que viera como marcarlo. Imagínate ese compacto. Terminé el video y me pongo a reír y le dijo: ‘Profe, ¿qué hueá quiere que haga? Y él también se puso a reír”, dijo a 24 horas.

Respecto a ese compromiso, el “Huaso” aseguró que recordó el consejo. “Lo único que te digo es que no le ‘saques las patas’ nunca. Retrocede, retrocede, hasta que veas la oportunidad. Me acordé todo el partido de esa frase y me fue bien”.

“El significado era que no le punteara la pelota, porque cuando se la quieres quitar, es tan rápido que te saca el balón en milésimas de segundo, tu quedas mal posicionado, te sacó dos metros y no lo pillaste más. Era retroceder hasta que encontraba su equivocación”, cerró.