Presidente de Cobreloa criticó actitud de jugadores y cuerpo técnico por la rebaja de sueldos

Debido a la emergencia sanitaria por la expansión del coronavirus que vive Chile, algunos equipos de Primera División y Primera B tomaron medidas económicas para paliar la delicada situación económica, tales como la rebaja de sueldos y acogerse a la Ley de Protección del Empleo, la que establece la suspensión de los contratos por tres meses.

Cobreloa utilizó esta última y si bien el 18 de marzo había llegado a acuerdo, la situación se complicó en los últimos días. Walter Aguilera, presidente de los nortinos, conversó con Deportes en Agricultura y mostró cierto malestar por la postura de los jugadores. “El espíritu de este directorio siempre ha sido el poder llegar a acuerdos. En un principio así se lo planteamos al plantel, siempre quisimos buscar una vuelta. Cuando vimos que no existían avances y que habíamos logrado acuerdos con el equipo, pero a los cinco minutos nos llamaba de vuelta para decirnos que rechazaban y daban pie atrás. Es muy difícil“, sostuvo.

El directivo reveló las complicaciones que esto traerá en la relación con el plantel. “La situación no le hace bien al club, a los jugadores y creo que es importante consensuar una salida importante para estos temas. Nosotros, de alguna forma, nos acogimos a esta Ley de Protección de Empleo, vimos que ellos estaban ganando tiempo para que nosotros perdiéramos la opción de ir a este seguro. Este tipo de cosas quiebran las confianzas y así es difícil poder ayudar o llegar a una postura“, expresó.

El dirigente, además, reveló un distanciamiento con el técnico Marco Antonio Figueroa. “Como presidente siempre le estuve informando la situación de las vacaciones y conversaciones con el plantel. El domingo no me contestó más, no me atrevo a decir en qué situación está. Cuando alcanzamos a conversar él entendía la postura del club, pero cuando le notificamos que el lunes se tenían que ir de vacaciones, no me contestó. No están bien las cosas, hubiese esperado un llamado. ¿Su continuidad como DT? Dependerá mucho de la postura que él tome. Las confianzas hoy no están bien ni con el plantel ni con el cuerpo técnico“, dijo.

Aguilera, al cierre del diálogo, defendió la posición del club. “A nosotros nos costó muchísimo sacar a Cobreloa de una situación muy compleja, ordenamos a una institución que estaba quebrada y nosotros no podemos estar endeudándonos por cualquier cosa por solucionar estos temas. Le dimos muchas alternativas para que ellos (el plantel) no se vieran afectados en sus remuneraciones”, manifestó.