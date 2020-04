Insaurralde, Messi y la historia de un gesto que quedó en la memoria del “Chaco”

La historia es más o menos así. Juan Manuel Insaurralde defendió al Spartak de Moscú entre 2012 y 2015, tiempo en el cual disputó la UEFA Champions League 2012-13. En esa edición el cuadro ruso enfrentó al Celtic, Benfica y Barcelona.

Justamente ante los catalanes el defensa de Colo Colo vivió un particular momento con Lionel Messi. “En el túnel del Camp Nou, antes del comienzo del partido, me agarra Messi y me dice: ‘¿Qué hacés, Chaco, cómo estás’? Yo estaba duro, porque pensé que no me conocía. Conversamos un poco y me preguntó como me trataban los rusos”, comentó en diálogo con radio Club Octubre.

Pero eso no fue todo. El “Chaco” reveló que intercambió camisetas con su compatriota, quien lo acompañó al vestuario de los moscovitas. “Cuando terminó el partido, intercambiamos camisetas con Leo, quien incluso me acompañó al vestuario y me esperó para que yo le diera la mía, porque antes le había dado la que tenía a (Javier) Mascherano“, sostuvo

“Me va a quedar para toda la vida eso, la humildad de Lionel“, cerró el zaguero albo.