Exjugador de la Roja recordó con lujo y detalles el “Portordazo” en Venezuela

Una de las grandes manchas deportivas de la selección chilena fue el escándalo que protagonizaron los jugadores de la Roja en la Copa América de Venezuela en 2007. El “Puertordazo” marcó un antes y después en el combinado nacional.

Resulta que los futbolistas del “Equipo de Todos”, realizaron una fiesta en el hotel de concentración. Reinaldo Navia, Jorge Valdivia, Jorge Vargas, Pablo Contreras, Rodrigo Tello y Álvaro Ormeño dejaron la grande en el lugar.

Uno de los que recordó dicho episodio fue el “Choro”, quien nunca más jugó por la Roja tras ese momento. “Lógico que las cosas debieron ser con más precaución y más profesionalismo en su momento, pero no hicimos nada de otro mundo, cuántas cosas no han pasado a nivel de selección”, dijo el medallista olímpico a RedGol.

“Tampoco fue lo que se dijo para haber armado toda esa grande y habernos castigado de esa manera, porque la verdad es que prácticamente a nosotros no nos creyeron lo que dijimos”, agregó.

“Teníamos permiso para salir. No tengo por qué mentir, porque no es algo malo. Habíamos clasificado a segunda ronda y quedaban cinco días para enfrentar a Brasil. Justo era sábado y el ‘Pelao’ (Nelson Acosta) nos da permiso después de un montón de tiempo encerrados: ‘Ustedes tienen la noche libre, hasta las tres de la mañana” y todos agarraron rumbo a cualquier lado”, continuó.

“Nos fuimos a un bar cerca del hotel. Cuando fueron las 3 de la madrugana nos regresamos, nos fuimos a mi habitación, seguimos conversando porque andábamos alegres, nos quedamos hasta las 6 o 7 de la mañana”, complementó.

“Como habíamos cenado a las 9 de la noche nos dio hambre. Bajamos a desayunar y lo que paso fue un leseo de desayuno. Lanzamos jamón y mermelada, pero más allá de eso no pasó nada. Hasta se habló de que quisimos abusar de una mucama. Jorge Vargas ya había dicho que nos fuéramos a descansar, porque entrenábamos en la tarde”, recordó.

“Nunca me sacaron en una revista, por haber chocado, o porque me encontraran en una disco borracha, muerto de curado o tirado en la calle. Pero siempre me tacharon de borracho y no sé por qué. Me hicieron mala fama en ese aspecto y hasta el día de hoy no falta el que me escribe en redes sociales, ‘¿una copita?’ o ‘me dio sed"”, lamentó.

“Yo me quedé en Venezuela para estar con mis compañeros. Pude ir a Santiago a recuperarme con Colo Colo, porque ya estaba todo cerrado; me quedé y terminé perdiendo todo, castigado de la Roja y sin jugar en Colo Colo”, cerró.

