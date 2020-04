Marcelo Díaz habló de su ausencia en la Roja: “Siento que futbolísticamente puedo estar”

La última vez que Marcelo Díaz estuvo en la Roja fue el 5 de septiembre de 2017, cuando jugó 63 minutos en la derrota 1-o ante Bolivia en La Paz. Para mala suerte de él, tuvo seria responsabilidad en el penal de los altiplánicos.

De ahí a la fecha no estuvo más en la Selección y cada vez que da una entrevista, es consultado al respecto sin una respuesta. Precisamente de aquello habló en Instagram Live con la arquera y capitana del equipo femenino, Christiane Endler. “Creo que si me castigaron, no me llamaron más, que si no estoy ahí; es por algo. Sé que futbolísticamente no es, hay un entrenador que toma decisiones y hay que aceptarla“, sostuvo.

El volante de Racing Club también abordó el trato dado por la prensa y sus pares. “El medio en su momento fue injusto por mi rendimiento. No tengo rencor con nadie, vivo mi vida ahora en paz. No quiero tener problemas con nadie, siento que futbolísticamente puedo estar“, expresó.

“En una Selección tienen que estar los mejores, los que en ese momento tengan los mejores rendimientos. Si se trata de rendimiento yo debería estar, sería un sueño volver”, complementó el ex Universidad de Chile, quien recordó su mejor momento en la escuadra nacional.

“Mi mejor recuerdo con la Selección es haber jugado un Mundial. Va a ser la experiencia más hermosa que voy a tener como futbolista. Haber ganado las Copa América son logros, lo que yo viví en Brasil fue una sensación que yo me sentía en la luna. No podía creer el lugar que estaba habitando ese entonces. Es algo que no se puede describir escuchar el himno nacional fuera de tu país. Cuando le ganamos a España en el Maracaná, de la manera que la gente cantó el himno nacional fue increíblemente estremecedor. Esa es la experiencia que más atesoro”, cerró.