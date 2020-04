Johnny Herrera llamó a la unidad por crisis del Covid-19 y emplazó a los críticos: “Dejemos de restar y encontrar todo malo”

La crisis del coronavirus golpeó fuertemente a Johnny Herrera. Hace un mes y producto de la pandemia, el arquero de Everton perdió a su madre, la señora Gladys Muñoz, cuyo estado de salud se complicó seriamente en cuestión de horas.

En diálogo con el matinal Bienvenidos de Canal 13, el ídolo de la U recordó el triste momento e hizo un llamado para tomar conciencia respecto al problema. “Es difícil tratar de llegar a gente que muchas veces piensa que no le va a pasar nada, que total soy joven, que a los jóvenes sí les pasa, que es un resfriado como se ha escuchado muchas veces… Pero por último que lo hagan por ellos, todos tenemos un familiar mayor, una abuelita, a nuestros viejos”, expresó.

“Por último si yo me creo invencible hagámoslo por nuestros viejitos, como he escuchado muchas veces también y por lo general, el testimonio viene de afuera”, agregó el ex seleccionado nacional, quien recordó a su progenitora y enfatizó en la unión para combatir esta enfermedad.

“Yo pensaba “total mi mamá está bien, está en un lugar calentito”, pero bajó la guardia un minuto, se contagió y terminó falleciendo. Esto es de todos nosotros, ayudemos a vencer esta pandemia. Es un minuto difícil no sólo para Chile, sino que para todo el mundo. Seamos conscientes de lo que estamos haciendo y si no lo haces por ti, házlo por el de al lado que siempre hay alguien que lo pasa peor que tú. Nosotros muchas veces nos creemos invencibles y uno realmente no se da cuenta hasta que le toca. Ahí recién le cae la teja, sufres y lamentas. Dios quiera que nadie se lamente”, dijo.

Herrera también emplazó a aquellos críticos surgidos en medio de la crisis sanitaria y reiteró su llamado a la conexión para combatir el coronavirus. “Uno escucha tanta gente que se cree experto en pandemia y si vamos a criticar, por último esperemos que esto pase y después criticamos si se hizo mal, pero hoy tratemos de apoyar. Seamos una sola fuerza y dejemos de restar porque cada crítica que se escucha, cada palabra que encuentran todo malo”, manifestó.

“No sé cuántos alcaldes son médicos, expertos en biologías o en pandemia. Hay gente que dice un sinfín de críticas que lo único que hace es desconcertar a la gente. Dejemos de restar y encontrar todo malo. Por último si no estamos de acuerdo, quédate callado, porque escuchamos a tanto charlatán diciendo cosas para beneficios propios que da rabia”, cerró el emblema azul.