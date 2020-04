La divertida confesión de ex entrenador de la U para firmar por los azules: “Me tuve que disfrazar de rockero”

El entrenador uruguayo Gerardo Pelusso arribó en 2009 a Universidad de Chile, equipo con el que llegó a semifinales de Copa Libertadores con la U, pero no logró quedarse con ningún título a nivel nacional.

A casi 10 años desde su llegada a los azules, el charrúa reveló una divertida anécdota de cómo negoció su llegada hasta el CDA.

“La reunión con los dos gerentes el club fue en secreto. Ellos y yo sabíamos que queríamos que fuera en secreto, pero como soy competitivo ciento por ciento y propuse que fuera en terreno neutral en Buenos Aires. Que yo no tuviera que ir a Santiago, ni que ellos vinieran para Montevideo”, dijo a RedGol.

La intención de Pelusso era que la prensa no se enterara, pero, de todas formas, tuvo que venir a Chile para seguir las tratativas. “Si me dicen que no después de ir a Santiago es una derrota. Si me reconocen ahí y después no me contrataban quedo como un perdedor”.

“Me disfracé de rockero. Me vestí de negro, me puse gorro y lentes. Impresentable. Llegué al aeropuerto de Montevideo, pasaba por al lado de conocidos míos y no me reconocían”, agregó.

“No me conocía nadie. Cuando llegamos a Santiago estaba esperando a mi representante, Washington Castro y no se dio cuenta. Después le grité y le dije ‘estoy muy bien disfrazado’. Pero si me tocaba perder prefiero que nadie serpa que perdí”, complementó.

Después de toda esa gestión, finalmente Gerardo Pelusso arribó a Universidad de Chile el 2 de diciembre.