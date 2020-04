La gran pena de Millar con la Roja: “Me dolerá siempre no haber ido a la Copa América 2015”

Rodrigo Millar cuenta con una rica historia en la Roja desde su etapa como seleccionado juvenil. Es uno de los tres “sobrevivientes” de la Copa Mundial Sub 20 de Argentina 2001 -junto a Jaime Valdés y Johnny Herrera-; formó parte del Preolímpico Sub 23 que se desarrolló en Chile el 2004 y participó en el proceso clasificatorio y Mundial de Sudáfrica 2010, donde marcó dos goles (Venezuela y España).

Sin embargo, el volante tiene una “pena”: no haber ido al Mundial de Brasil 2014 y a la Copa América 2015 que significó el primer título oficial de la Selección y así lo expresó en diálogo con Deportes en Agricultura. “Tengo claro que es por un tema de gustos de técnicos, me refiero a (Jorge) Sampaoli. Por ejemplo, para ir a Brasil me quedé afuera en la última nómina porque la nómina final salía el jueves y a mí el domingo, junto a Marcos González, nos avisaron que no íbamos. También estuve en el proceso y el técnico decide por otros jugadores”, dijo.

El volante ahondó y confesó que le dolió no haber estado en el torneo desarrollado en nuestro país en 2015. “Son cosas que a mí me duele. Uno siempre tiene la ilusión de jugar mucho más en la Selección; algo me faltó para poder seguir estando. Me dolerá siempre no haber ido, me quedé afuera de la Copa América que ganó Chile, quedé afuera de un Mundial. Hubiese sido maravilloso haber jugado dos mundiales en mi carrera...”, expresó.

De todas maneras, el “Chino” no guarda resentimientos con Jorge Sampaoli, seleccionador de la época. “Tengo claro a lo que me dediqué y son las reglas del juego. Si veo a Jorge (Sampaoli) algún día, obviamente lo saludaré como corresponde porque soy un tipo con educación. No tengo rencor por ningún motivo“, cerró.