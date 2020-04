Rodrigo “Chino” Millar no duda: “Marcelo Bielsa es el técnico que más me marcó”

Justo antes de la aparición del coronavirus, Rodrigo Millar gozaba un positivo presente en el Monarcas Morelia de la Liga MX. A sus 38 años, sigue más vigente que nunca y es titular indiscutido en el esquema de Pablo Guede. En diálogo con Deportes en Agricultura, el volante reconoció que le queda mucho por mostrar en el profesionalismo.

“Mi presente es bueno en México. Tengo contrato hasta junio y veré qué es lo que pasa con todo esto de la pandemia. Mi prioridad es seguir aquí, la gente me tiene mucho cariño y respeto. Ojalá pueda seguir un par de años aquí, me siento plenamente vigente“, sostuvo el “Chino”, quien no dudó al momento de elegir al técnico que marcó su carrera.

“Marcelo Bielsa… Es un tipo que me hizo crecer mucho como futbolista, sumarle cosas a mi juego que yo pensaba que no necesitaba, conocer un poco más el puesto de volante mixto. Cuando él llegó, nadie imaginó que yo podía estar en una convocatoria con él y de a poco me fui metiendo hasta que fui al Mundial. Por lo que me entregó, ha sido uno de los que más me ha marcado“, expresó.

El mediocampista también recordó el paso a paso con el cual convenció al rosarino de llevarlo a la cita planetaria. “Me terminé metiendo en la segunda fase de las Eliminatorias. Era mucho más complicado, era un grupo armado, había que ganarse un lugar para ir a Sudáfrica, pero con trabajo, esfuerzo y entendiendo lo que quería Bielsa, ahí me fui metiendo. Jugar un Mundial con tu país es algo tan importante futbolísticamente hablando, somos pocos los privilegiados”, dijo.

“He tenido el placer de tener buenos técnicos, pero él (Bielsa) es uno de los mejores“, complementó Millar, quien elogió el trabajo que lleva Pablo Guede en el Monarcas Morelia. “Es un buen técnico. A pesar de no ser amigos, tenemos una muy buena relación profesional, nos ha ayudado mucho, le dio una identidad clara al equipo. En un tipo que nos ha hecho jugar de muy buena manera”, manifestó.