Nuevo director de ByN: “Podemos ser mediadores entre la directiva y el plantel”

José Miguel Sanhueza, quien tomó el lugar de Daniel Morón en la mesa directiva de Blanco y Negro, indicó que en representación del Club Social y Deportivo Colo Colo buscará actuar como un mediador en el conflicto entre dirigentes y jugadores por el tema de la rebaja de sueldos.

Recordar que al no llegar a un acuerdo para la reducción de remuneraciones en el primer equipo, luego que el plantel se negara a una devolución parcial de los dineros para el 2021, la concesionaria decidió acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

Sanhueza comentó el camino que tomará el CSD Colo-Colo en este caso, tras la salida de Morón. “Podemos actuar como mediadores y buscar un acuerdo con los jugadores”, señaló en diálogo con El Mercurio.

El dirigente del ente que preside Edmundo Valladares, en tanto, respaldo la decisión de ByN de acogerse a la Ley de Protección del Empleo, ya que “no queríamos que ningún funcionario fuera despedido, pero el quiebre con el plantel, es algo que nadie deseaba”.

Pese a que el plantel albo comenzaría a recibir su seguro de cesantía durante la primera semana del mes de mayo, Sanhueza espera una pronta solución entre la directiva y los jugadores.

“Hay plazos y trámites que ya están corriendo, pero eso no implica que no podamos llegar a un acuerdo. Ojalá que no se refleje en la cancha. Colo Colo necesita ser protagonista a nivel local e internacional y confío que entre todos podamos construir un consenso para superar los problemas”, sentenció.

Agencia Uno