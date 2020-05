‘Chapa’ Fuenzalida alabó a Arturo Vidal: “Siempre ha sido una inspiración”

José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, dedicó este domingo unas sentidas palabras a Arturo Vidal, su compañero en el seleccionado chileno, luego de unirse al desafío del ‘King’ de correr 10 kilómetros en 38 minutos.

El ‘Chapa’ no logró cumplir con la marca establecida, pero en su cuenta de Instagram elogió al ‘8’ del combinado nacional y jugador del FC Barcelona, adjuntando una imagen donde sale jugando con el oriundo de San Joaquín por el ‘Equipo de Todos’.

“Un homenaje al @kingarturo23oficial. Siempre ha sido una inspiración, ha logrado llegar a lo más alto, lleno de personalidad, esfuerzo y constancia. No le teme a nada y se enfrenta a cualquiera. Hoy quise hacer los 10k de su desafío pero el reloj se apagó”, escribió el jugador cruzado.

“No importa. Lo importante es lo que me inspiró a correr. Fue Arturo Vidal. El mismo que me llenó de orgullo y declaré crack cuando convierte los dos penales a Brasil en el sub 20 del 2007”, agregó.

Fuenzalida fue parte con Vidal de la ‘Roja’ en los bicampeonatos de América: en Chile 2015 y Estados Unidos 2016, como también en la Copa Confederaciones de Rusia 2017 y la Copa América de Brasil 2019.