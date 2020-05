En Wanderers son realistas por la crisis del Covid-19: “Los clubes están pasando por una situación complicada”

La crisis del coronavirus golpeó fuertemente a la industria del fútbol. Algunos clubes se acogieron a la Ley de Protección de Empleo mientras que otros sufrirán serias pérdidas económicas debido a la carencia de borderó (ingreso por entradas al estadio) y auspiciadores.

Miguel Ramírez, técnico de Santiago Wanderers, conversó con Deportes en Agricultura y se refirió al complejo escenario que afrontará el balompié nacional. “El universo de jugadores es muy grande, los clubes están pasando por una situación económica complicada. Estamos esperanzados que esto se resuelva de la mejor manera posible. Hay que tener la responsabilidad de que cualquier ventaja, irá en desmedro de la gente“, sostuvo.

El DT de los porteños también abordó una posible vuelta a los entrenamientos y lo ve lejano. “Mientras las autoridades no informen, no se debería hacer absolutamente nada. Mira lo que pasó con Cobresal, aquí hay que tener conciencia. Cuando el fútbol vuelva, no lo hará con público”“, dijo.

“Cheíto” tuvo tiempo para comentar la crisis entre la dirigencia y plantel de Colo Colo por el tema de los sueldos. “Se ha llevado al límite la situación en Colo-Colo. Es el momento de ser solidario. A mí me pasó en la quiebra, llegué con un sueldo y al tiempo me bajaron a la mitad“, recordó.