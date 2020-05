Independiente de “Tucu” Hernández vive delicado presente económico y un directivo criticó al plantel

El presente de varios equipos a lo largo del mundo a causa de la crisis del coronavirus es preocupante. Independiente de Avellaneda, cuadro donde milita Pedro Pablo Hernández, vive una delicada situación económica debido a una deuda cercana a los 190 millones de pesos argentinos (2.380.163.475 pesos chilenos) con sus jugadores, quienes piensan realizar un reclamo formal si la situación no se normaliza.

Héctor Maldonado, secretario general de la institución, salió al paso y criticó a algunos miembros del plantel, pero no dio nombres. “Estamos pasando una situación difícil en algunos sentidos. Institucionalmente estamos bien, pero tenemos problemas con los pagos de 12 jugadores. Fuimos haciendo pagos parciales estos meses, pero no completamos el pago de sueldos porque no nos alcanzaba. Sí tenemos al día el sueldo de los trabajadores, de los maestros y de muchos chicos. Evidentemente el salario de algunos jugadores nos desequilibra la economía“, expresó en conversación con Independiente de América.

“La mayoría de la deuda se la llevan cuatro o cinco jugadores. Hay salarios que son dolarizados, pero a un valor dolar antes de la devaluación. Tenemos problemas económicos desde la devaluación“, complementó el directivo, quien siguió con sus cuestionamientos dirigidos a los futbolistas.

“Nosotros tenemos jugadores que realmente cobran en dólares y hace dos años están de vacaciones en el club. Algunos vamos a tratar de negociarlos lo antes posible, pero son parte del patrimonio del club y lo vamos a defender”, dijo “Yayo”, como es conocido en el medio argentino.