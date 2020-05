No estaba muerto... andaba en Alemania: jugador del Schalke 04 declarado fallecido apareció tras cuatro años

De ultratumba. Con esa palabra se puede definir el “raro” caso del ex futbolista congoleño Hianick Kamba. El lateral derecho, que tuvo pasos por el Schalke 04 de la Bundesliga, fue protagonista de un accidente automovilístico el 9 de enero del 2016, hecho que ocurrió en su país natal, el Congo. Para su novia, familiares y cercanos, Kamba murió en aquella jornada, y así lo ratificaba incluso el acta de fallecimiento, pero no estaba muerto. Andaba en Alemania.

Lo curioso de esta historia es que el diario Alemán “Bild” sorprendió a todos al informar la aparición de Hianick Kamba, quien cambió los desbordes y centros al área, por labores en una compañía energética de la zona del Ruhr, en Alemania.

Cuatro años después del “fatal” accidente, Kamba de 33 años, declaró ante un fiscal, quien develó un fragmento de la conversación que tuvo con el ex jugador africano. ” Hianick afirma que fue abandonado por unos amigos durante la noche en el Congo en enero de 2016 y lo dejaron sin documentos, dinero y teléfono”, expresó a Bild.Ahora las autoridades alemanas y congoleñas están investigando a la ex mujer de Kamba, que asoma como sospechosa de falsear el acta de fallecimiento para así cobrar el seguro de vida del ex lateral africano.