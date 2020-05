“Nosotros sugerimos que Sebastián Moreno dé un paso al costado; no está en condiciones de liderar la ANFP”

Otra entidad que vive una crisis, pero no por causa del coronavirus, es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Durante horas de este lunes Martín Iribarne presentó su renuncia por “motivos irreconciliables” con Sebastián Moreno, presidente de la entidad y quien ya perdió a Andrés Fazio, Jacques Albagli y Aldo Corradosi, por lo que la mesa directiva quedó compuesta por cuatro integrantes, el mínimo que solicitan los estatutos para operar.

Luis Baquedano, gerente general de Unión Española, conversó con Deportes en Agricultura y se refirió al delicado momento que vive el organismo. “Había una canción de los perritos, no sé si la recuerdan, está ocurriendo eso. De acuerdo a los estatutos, Moreno puede incluso administrar la ANFP solo, pero ese no es el punto“, partió.

El dirigente de los hispanos siguió con su crítica y tomó una postura bastante tajante. “El punto es que la gestión de Moreno para el fútbol chileno está en cuestión. La gestión (de Moreno) tiene un bloque opositor más o menos potente que no está de acuerdo. No es natural que el Directorio que comenzó con una buena cantidad de directores, hayan ido saliendo y no han sido reemplazados. No me extrañaría que en los próximos días pudiera haber otras renuncias. A nosotros en Unión Española nos preocupa“, expuso.

El directivo no se detuvo allí y pidió la salida del timonel de la ANFP. “El tema es súper complicado, sobre todo con la contingencia en la cual estamos. Las acciones están a la vista, nosotros fuimos extremadamente afectados por la situación del “Chile 4”. Esto no fue menor, fue un daño que se le hizo a nuestro club y no lo hemos olvidado. De ahí hubo un rompimiento con Unión Española y por eso nos ponemos de frentón al otro lado. Nosotros sugerimos que Sebastián Moreno dé un paso al costado, claramente. Cuando uno no tiene la masa crítica para que lo apoye, lo más natural es que dé un paso al costado“, expresó.

Baquedano ahondó en su postura y sostuvo que no es el único que piensa igual. “Lo que debe tener presente es que el interés máximo es la seguridad del fútbol chileno. Si él no tiene una adhesión importante, tiene que ir donde el grupo de clubes que no están contentos con su gestión, conversar con ellos y llegar a un consenso. Moreno no está en condiciones de liderar a la ANFP. Eso es lo que siente Unión Española y la mayoría de los clubes, más de lo que se imagina“, sentenció.

¿Qué responderán en Quilín? Habrá que esperar.