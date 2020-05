Ex jugador azul confiesa: “Me querían llevar a Colo Colo; me ofrecieron cuatro veces lo que me pagaba la U”

En época de cuarentena y confinamiento a causa del coronavirus, varios jugadores activos y retirados ha aprovechado la ocasión para contar anécdotas e historias que, para muchos de los fanáticos e hinchas, son desconocidas.

Bajo esa arista, Waldo Ponce conversó con el sitio Mundocracks y reveló un inusual ofrecimiento que recibió por parte de Colo Colo cuando él estaba en Universidad de Chile. “Cuando estaba el “Bichi” (Claudio Borghi), me quería. Los dirigentes de ese tiempo, (Sebastián) Piñera y (Gabriel) Ruiz-Tagle, se juntaron con mi papá y me ofrecieron cuatro veces lo que me pagaba la U en ese tiempo. Era un contrato de tres o cuatro años, pero yo soy de la U. Le dije a mi papá que no iba a ir”, expresó.

Si bien el ex defensa es un hombre identificado a fuego con los azules, en 2010 cruzó la vereda y fichó en Universidad Católica. ¿Cómo se gestó ese traspaso? Así lo recuerda. “Antes de llegar a la UC llamé a los dirigentes de la U. Me dijeron que el técnico no me quería. Después hablé con el técnico y me dice que los dirigentes no me quieren. Agoté todas las posibilidades para llegar a la U, pero desde Católica me llamaron y me dijeron que me querían. Me trataron muy bien allá, estoy muy agradecido de ellos”, sostuvo.