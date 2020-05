Montillo mostró su faceta más personal: habló de su madre y planea escribir un libro sobre su hijo

La pandemia del coronavirus le ha dado sólo tristezas a Walter Montillo. Por culpa de la enfermedad el volante perdió a su abuelo y padre en sólo días, situación de la cual dialogó con el programa “Basta de todo” de Radio Metro. “No se supo si mi abuelo tuvo coronavirus porque no le llegaron a hacer el test. Tenía 91 años y todo indicaba que era por la edad. Después cayó mi papá, le hicieron el test y dedujimos que podía ser por el contagio de mi abuelo. La realidad es que no sabemos cómo se contagio mi papá”, sostuvo.

En paralelo a lo anterior, su madre también lo pasó mal ya que fue hospitalizada por complicaciones de salud. Para fortuna de ella y el futbolista, ya se encuentra de alta. “Gracias a Dios hablé hace un rato con ella y me dijo que el test dio negativo. Ya le dieron el alta“, complementó el jugador de Universidad de Chile, quien detalló lo más difícil de todo lo anterior.

“La peor parte mía es no poder estar cerca. Tuve unos problemas familiares, estaba un poco distanciado de mi mamá y mi papá y esto me acerca nuevamente. Ahora le puedo preguntar a mi mamá cómo está. Hubiese querido arreglar las cosas antes que todo esto pase. Podría haber viajado con un permiso especial del club, pero mi hijo del medio es cardiópata y no quise poner en riesgo a mi familia”, expresó el mediocampista.

En paralelo la “Ardilla” confesó su deseo de escribir un libro basado en la vida de su hijo Santino. “Vengo con la idea hace mucho tiempo y últimamente como que resurgió. No quiero hacer algo solo futbolístico, no quiero entrar en los libros comunes de un jugador de fútbol. Quería involucrar a mi familia y más que nada a Santino (uno de sus tres hijos) por su historia de vida, por lo que la luchó para salir adelante y por cómo la peleamos para que se pueda independizar lo mejor posible”, reconoció.