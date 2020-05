Ex volante de Colo Colo sufrió accidente doméstico y terminó con serias quemaduras

Mathías Cardaccio, volante de Defensor Sporting y con un breve paso por Colo Colo en 2013, acaparó las portadas en Uruguay a raíz de un serio accidente doméstico que lo dejó con serias quemaduras en primer y segundo grado en las piernas.

El mediocampista conversó con El Observador de su país y narró los hechos que lo derivaron a un recinto asistencial. “Volví a nacer, estoy internado. El accidente fue por una estufa que tenemos en el apartamento, que funciona con alcohol, que son de esas como para aromatizar. Mi señora fue a encenderla y se prendió fuego a la mano. Todo eso desencadenó que se prendiera un poco de fuego al piso. Yo me incliné, lo quise apagar con la mano y, al haber alcohol en el piso, me patiné y me caí arriba del fuego“, contó.

“Estaba la prima de mi mujer, a ella se le empezó a prender fuego en la pierna”, complementó el charrúa, quien detalló cómo auxilió a su familiar y evitó una tragedia. “Tuve que seguir apagando el fuego porque había garrafas y también un parrillero americano que estaba ahí. Fue una desgracia con suerte”, expresó.

Producto del lamentable hecho, Cardaccio estará entre uno a tres meses inactivo y con terapias recuperativas. De paso Defenso Sporting, club al cual pertenece, le envió un saludo de apoyo.