Marcelo Ríos recordó su máximo logro en el tenis y confesó: “Estuve a un minuto de decir en la conferencia que me retiraba”

Marcelo Ríos se sumó a la tendencia de las conversaciones vía Instagram Live y dialogó con Alex Rossi, ex head coach de la Federación de Tenis de Chile, instancia en la cual recordó cuando se convirtió en Top 1 del ranking de la ATP.

El ex tenista reveló que, al momento de conseguir dicho logro, aún no alcanzaba la madurez. “Tengo dos cosas malas. Llegué al número 1, después me lesioné y también me hubiese gustado ser 1° más viejo. Era demasiado pendejo a los 21 años, no tenía idea de nada. Me agarró en un momento en el que me gustaba el hueveo, salir… Lo que hace un pendejo de 21 años. Me hubiese gustado ser más viejo, más maduro”, expresó.

“Hoy veo a Federer y no me lo imagino saliendo, estando curado. Yo reconozco que tomaba y salía cuando tenía que salir y obviamente para ser 1° no podí estar todos los días curado. Eso lo sabe cualquier deportista, pero me pegaba mis carretes y todo”, complementó el “Chino”, quien confesó que estuvo a punto de retirarse tras ganarle a Andre Agassi en Key Biscayne en marzo de 1998.

“No me acuerdo si le dije a mi papá o al tipo que me manejaba, que cuando llegara a ser número 1 me iba a retirar del tenis y estuve a un minuto de decir en la conferencia que me retiraba. No era de soberbio, quería hacerlo. Después me puse a pensarlo fríamente y dije: ¿qué mierda hago después? ¿me meto a la universidad?“, dijo.

Ríos, además, tuvo tiempo para confeccionar a su jugador ideal. “De derecha puedes decir que Fernando González tenía muy buena derecha y potencia, pero no era quizás tan regular. Hoy Djokovic no te falla una, lo veo más sólido de derecho y revés. De revés a una mano me gusta Tsitsipas y Thiem. Saque Sampras y Federer, volea de Federer y movilidad de Nadal y Thiem”, cerró.