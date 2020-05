Newell’s Old Boys apelará a castigo de la FIFA por deuda con O’Higgins

Newell’s Old Boys anunció a través de un comuniado que apelará a la sanción impuesta por la FIFA de no fichar jugadores por los siguientes tres mercados de pases debido a la deuda de US$ 170 mil dólares que mantiene con O’Higgins por el traspaso de Cristian Insaurralde.

“Se están realizando las gestiones procesales de rigor, en los ámbitos pertinentes, planificadas con anterioridad”, sostiene parte del escrito.

El cuadro de Rosario informó que en los próximos días presentará su defensa para que el ente máximo del fútbol mundial considere los argumentos y así reduzca el castigo.