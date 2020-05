Jugador del Paris Saint Germain recordó antigua polémica con Agustín Orion

Leandro Paredes y Agustín Orion coincidieron entre 2011 y 2014 en Boca Juniors, época en la cual protagonizaron un polémico episodio en una práctica. En medio de una jugada dividida, el arquero le entró con todo al volante, quien resultó con una rotura total del ligamento del tobillo y que lo dejó fuera de las canchas por algunos meses.

El seleccionado nacional y mediocampista del París Saint Germain recordó lo sucedido en 2013 en diálogo con Fox Sports Radio de Argentina. “No volví a hablar con Orión. Déjenlo tranquilo, que pasó hace mucho… Pasa en todos lados, pasó siempre, ahora también. Tuve la mala suerte de salir lastimado, nada más. No sé si no me quiso lesionar, pero no pasa nada“, declaró.

Las declaraciones del ex Zenit distan mucho de las emitidas en febrero de 2019. “Nadie me cuidó. Varios escucharon que me iba a lastimar y cinco minutos después me lastimó. Ni el club ni el entrenador (Bianchi) me cuidaron cuando eso pasó. Me quedó un sabor raro, pero bueno, ya está”, expresó aquella vez.