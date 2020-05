Alexis quiere continuar en el Inter de Milán pese a los deseos del Manchester United

Un chileno que la pasa muy mal en Europa y no precisamente por la crisis del coronavirus es Alexis Sánchez. Es casi un hecho que Inter de Milán no renovará el préstamo del delantero, quien deberá regresar al Manchester United que está dispuesto a darle una nueva oportunidad después de su fallida primera etapa.

Sin embargo, la prensa de Inglaterra informó este viernes que el tocopillano no quiere regresar a Old Trafford y sus intenciones son seguir en los lombardos. “Manchester United tiene la intención de tenerlo de vuelta y darle otra oportunidad para demostrar su valía en Old Trafford, pero Alexis preferiría extender su contrato a préstamo con el equipo de Antonio Conte , lo que generaría un enfrentamiento entre el club y el jugador”, sostuvo Daily Star.

El mismo medio, además, complementó que el ‘7’ habría manifestado dicha propuesta a la directiva italiana. “Los clubes italianos han recibido permiso para volver a entrenar este mes y Sánchez está ansioso por quedarse donde está, pese a que los directivos del Inter aún no deciden“, expresó.

Hay que recordar que el goleador de la Roja también está en la órbita del West Ham United y la Roma.