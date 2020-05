Charles Aránguiz y un posible retorno a Chile: “Si vuelvo alguna vez, que sea para aportar y no para dar pena”

El volante Charles Aránguiz despejó finalmente las dudas sobre su futuro. El medicampista seguirá tres años más en el Bayer Leverkusen, donde es una de las figuras del equipo alemán y uno de los jugadores más queridos del cuadro de las “aspirinas”.

Con 31 años, el futbolista también piensa en lo que será en una posible vuelta a nuestro país, para jugar un par de años más o retirarse simplemente. En conversación con Las Últimas Noticias, el “Príncipe” entregó un claro mensaje sobre este punto.

“Me quedo tres años acá, pero puedo revisar al año si quiero partir. ¿Dónde me iré después? Capaz que me quede toda la vida acá. No lo sé. Si vuelvo alguna vez a Chile, que sea para aportar y no para dar pena”, dijo Aránguiz.

“Tratando de ser lo más sincero posible, no imaginaba tener la posibilidad y experiencia de vivir en otro lugar. Pero este fue mi destino. La vida me puso acá en Alemania”, agregó.

Respecto a si realmente tuvo chances de partir a otros clubes en Europa, el “Príncipe” cerró diciendo que “nadie conversó conmigo y todo lo que se rumoreó fue falso. Si un equipo grande hubiera tenido el deseo de contar conmigo, viene, no tramita tanto y te contrata, sobre todo porque queda libre en junio”