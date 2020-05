Ex delantero de Universidad Católica sufre en Bolivia por culpa del coronavirus

Duvier Riascos, delantero que pasó por Universidad Católica durante la temporada anterior, lo está pasando mal en Bolivia por culpa del coronavirus.

El colombiano, quien milita en el Always Ready, expuso su tristeza debido a que hace dos meses no ha podido ver a su familia y que ha pasado la cuarentena en soledad y en un hotel. “Llevo dos meses en un hotel. Extraño a mis hijos y a mi familia. Acá está todo parado. No se ve movimiento en el tema del fútbol ni en las calles“, sostuvo en diálogo con Gol Caracol.

El atacante, además, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al Gobierno de Iván Duque. “Estamos tratando de que el gobierno colombiano nos dé un permiso para que un avión pueda volar desde aquí y aterrizar en Colombia“, expresó.

Al cierre de su conversación, Riascos nombró a las nacionalidades que velaron por el interés de los ciudadanos en los trámites de repatriación. “Es desesperante porque ya llevamos mucho tiempo. Además nos dimos cuenta de que otros países, como Argentina, Brasil y Paraguay tuvieron repatriación, pero acá no se avanza. No tenemos respuesta y la gente está preocupada”, enfatizó.