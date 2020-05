“Mono” Sánchez ya quiere volver a jugar: “Echo mucho de menos la cancha, los gritos, sentir un pelotazo”

Diego Sánchez vive de una manera muy distendida la cuarentena del coronavirus. En medio de las limitaciones que implica para un deportista vivir en un departamendo, el arquero de Unión Española se las ingenia para no perder la forma física y seguir entrenando, como también para divertirse con bailes de zumba y jornadas de karaoke.

“La cuarentena me ha servido para pensar mucho las cosas. No es que yo haya subido de peso desde que inició, pero sí he estado mejorando y perfeccionado mi estado físico”, sostuvo en diálogo con Deportes en Agricultura.

“Atajar no se olvida, lo que tengo que cuidar es el aspecto físico. Me he sentido bien, estoy contento pese al encierro. A veces hago bicicleta tres veces al día“, complementó el “Mono”, quien confesó lo mucho que extraña el fútbol.

“Me siento más fuerte de mente, pero en este escenario es muy difícil. Echo de menos los gritos en la cancha, sentir un pelotazo. La otra vez soñé que estaba entrenando, que salía campeón con Unión Española este año… echo mucho de menos el camarín“, expuso.

Justamente Sánchez contó una divertida anécdota sobre esto último. “Fue lindo (soñar que UE salía campeón). Llamé a mi papá para contarle y me dijo ‘estái ‘cagao’ cul…’“, narró entre risas.

Al cierre de la conversación reveló como es su relación con el gerente Luis Baquedano. “Es de los míos, no mira corazones ni cara. Hay gente que es de una sola línea, pero muere en la suya. Nuestra forma de ver las cosas es muy parecida, tengo muy buenas referencias de él y sabe que si habla de más tiene que poner la cara, como lo ha hecho. Además, es muy cercano al equipo, porque he tenido dirigentes que no son tan cercanos al camarín. Con Baquedano tenemos muy buena relación“, manifestó.