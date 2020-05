Pablo Contreras y crisis en Colo Colo: “Creo que no es el momento más idóneo para que esté en esta disyuntiva”

Uno de los jugadores que conoce bien a Colo Colo es el exfutbolsita Pablo Contreras. El “Espartaco”, nació en los pastos de Macul y disfrutó la última parte de su carrera en el “Cacique”, por lo que es una voz autorizada para hablar de la actual crisis alba.

En conversación con Deportes en Agricultura, el ex seleccionado nacional aseguró que no los tiempos no están para este enfrentamiento entre el primer equipo y Blanco y Negro.

“Me parece que no es el momento más idóneo para que estén en esta disyuntiva”, afirmó.

Respecto a si existen acercamientos por parte del plantel, Contreras afirmó que “no me cabe la menor duda que los jugadores están cediendo. He estado en contacto con Esteban Paredes y es llamativo que esté sucediendo esto en Colo Colo”.

Cabe señalar que, hasta la fecha, todavía no existe un acuerdo entre el primer equipo albo y la concesionaria, quienes incluso, tuvieron que recurrir a la Inspección de Trabajo para mediar esta crisis.