Lo sigue Reinaldo Rueda: futbolista de padre chileno debutará en la Premier League de Inglaterra

El joven delantero de 19 años, Sebastián Toro, quien tiene nacionalidad chilena, hijo de padre chileno y madre mexicana, jugará en la Premier League de Inglaterra.

Según el medio alemán Bild, el actual atacante del Hannover de dicho país termina contrato con su escuadra a final de temporada y tendría todo acordado con el Norwich City.

“Después de pasar los exámenes médicos, Soto firmó su contrato con los ‘Canarios’ hasta 2021. Todo se desarrolló en Hannover, debido a las restricciones que impone el coronavirus y por el momento no viajará a Inglaterra”, redactaron.

Respecto al ámbito de selecciones, Soto ya ha jugado por Estados Unidos de manera juvenil, por lo que, al ser hijo de un chileno, podría hacer sus armas en la Roja. De hecho, es más, el entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, lo ha contactado más de una vez.

“Todavía no me he puesto en la posición de decidir en dónde jugaré a nivel de selección adulta. En eso estoy, todavía no he tomado una decisión”, aseguró el ariete hace un año.

Cabe señalar que, en el Mundial Sub 20, Sebastián Todo anotó cuatro goles y fue una de las figuras de la selección estadounidense.