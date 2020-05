Aníbal Mosa: “No nos parece razonable reanudar ninguna conversación”

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, descartó participar de la negociación con el plantel de Colo Colo por la rebaja de sueldos, y criticó la postura de los jugadores.

En conversación con Las Últimas Noticias, Mosa afirmó que “llevamos seis meses de inactividad y hoy es imposible prever cuándo podrá retornar de manera normal la actividad y jugarse con público”.

“Estamos en una de las peores pandemias sanitarias de los últimos cien años y eso, al parecer, los jugadores no lo entienden”, agregó el dirigente.

Además, se refirió a la petición de los futbolistas, encabezados por Esteban Paredes, para que él esté presente en las conversaciones en vez de Harold Mayne-Nicholls, lo que descartó de plano.

“No voy a participar en ninguna mesa de negociación, porque Harold Mayne-Nicholls cuenta con todo mi apoyo y con el apoyo del directorio”, aseguró.

Mosa indicó que “la verdad es que no entiendo la posición de los jugadores, en cualquier negociación se requiere tener flexibilidad y saber ceder en un momento dado. Aquí no lo hemos visto, hemos buscado todas las fórmulas para poder llegar a un acuerdo y no hay caso”.

Por lo mismo, el presidente de Blanco y Negro fue claro al señalar que “las cosas han llegado a un punto en que no nos parece razonable reanudar ninguna conversación”.

Finalmente, Mosa sentenció que “hemos perdido demasiado tiempo y energía, y llegó el momento de ser claros y precisos, que cualquier acuerdo futuro tendrá que ser sobre la base del acuerdo que tomó el directorio de Blanco y Negro el día 2 de abril, pero ahora a partir de las condiciones actuales”.

Cabe recordar que ayer los jugadores de Colo Colo descartaron un quiebre al interior del plantel por las negociaciones, y que mantienen su postura de que la rebaja salarial les sea reintegrada completamente en el futuro.

Agencia Uno