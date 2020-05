“Alguien que dice las cosas de frente”: Arturo Vidal respalda a José Sulantay en sus críticas hacia Marcelo Bielsa

El mediocampista chileno Arturo Vidal salió a respaldar este sábado una crítica de José Sulantay, su entrenador en las divisiones menores de la ‘Roja’, al argentino Marcelo Bielsa, quien dirigió al combinado nacional en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

En una historia de Instagram, el ‘King’ colocó aplausos para el siguiente dicho de Sulantay sobre el ‘Loco’: “En Chile le besaron los pies, pero nunca ha ganado nada en el extranjero”. Además, el jugador del FC Barcelona señaló: “Alguien que dice las cosas de frente”.

El seleccionador nacional que llevó a Chile al tercer lugar del Mundial Sub 20 ‘Canadá 2007’ señaló en un contacto con el relator Alberto Jesús López junto a Andrés Vargas en el programa que se emite a través de YouTube y Facebook, Grítalo América que “no quiero opacar a nadie, pero a Bielsa acá en Chile prácticamente le besaron los pies, pero resulta que no ha ganado nada en el extranjero, no ha hecho una cosa fantástica como para decir él cambió toda la historia”.

“Yo creo que ningún técnico extranjero puede cambiar la mentalidad de nosotros ni yo voy a ir a cambiar a los uruguayos o brasileños”, agregó.

Luego, Vidal publicó con cierta indirecta para Bielsa los títulos que ganó con la ‘Roja’, apuntando a los técnicos Jorge Sampaoli -la Copa América 2015’ y Juan Antonio Pizzi -la Copa América Centenario 2016-.