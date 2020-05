DT de Deportes Vallenar y sueldos impagos: “No tenemos respuestas de la dirigencia”

Como ya es costumbre, la situación de los clubes de la Segunda División Profesional no es fácil, sobre todo pensando con esta pandemia. En Deportes Vallenar, por ejemplo, el plantel emitió un comunicado acusando a la dirigencia de no cumplir con el acuerdo económico hecho a raíz de esta emergencia.

El trato consistía en pagar el 50 por ciento de los sueldos mientras dure la emergencia y luego devolver lo adeudado en cuotas. Sólo algunos jugadores, sin embargo, han recibido el dinero acordado. Por lo mismo, plantel y cuerpo técnico decidieron tomar cartas en el asunto.

A raíz de esta problemática, Deportes en Agricultura conversó con Pablo Pacheco, entrenador de Deportes Vallenar. El estratega contó: “Si bien es cierto en la primera etapa firmamos un acuerdo de palabra, la dirigencia se acercó a hablar con nosotros para que le diéramos un poco mas de plazo porque tuvieron algunos problemas, pero hay muchachos que hasta el día de hoy no reciben sus remuneraciones”.

“Como cuerpo técnico estamos conscientes que la situación del club no es fácil, pero también entendemos que los jugadores tienen familias y responsabilidades. El plazo de 60 días que nos pidió el club no se cumplió y como cuerpo técnico estuvimos de acuerdo en firmar ese contrato“, agregó.

En ese sentido, Pacheco agregó: “No he tenido dialogo y no tenemos respuestas de la dirigencia de que va a pasar con lo que viene y nuestros contratos. El diálogo entre plantel y cuerpo técnico siempre ha estado abierto para el beneficio de la institución y las familias de los jugadores. Aquí hay familias y responsabilidades que hay que cumplir, independiente de que la pandemia esté o no esté”.