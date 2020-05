Justo Villar: “La última vez que me sentí importante fue estando en Colo Colo”

Justo Villar no olvida a Colo Colo y así lo ha reflejado casa vez que puede hablar respecto al tema. Este lunes lo volvió a hacer en diálogo con Las Últimas Noticias y recordó los cuatros años en los cuales defendió la camiseta alba.

“Yo me lesioné dentro de una cancha, jugando por Colo Colo. La fecha no se me olvida, porque suelo comentar que prácticamente mi retiro del fútbol fue en Colo Colo, desde ahí en más no volví a jugar como yo hubiera querido. La última vez que me sentí importante fue estando en Colo Colo, jugando, así que esa gratitud la voy a tener siempre con la gente“, sostuvo el paraguayo, quien confesó hacer celebrado con todo el histórico gol de Esteban Paredes a Universidad de Chile.

“Fue el 2 a 1 y salté. Cuando hacen el gol sabía que era él, porque el único que podía estar en el lugar donde tenía que estar para esa pelota era él“, expresó el guardavallas, quien no descarta volver a Macul en un cargo técnico o negativo.

“Nunca me pongo un objetivo, porque se van a ir dando. No me cierro a ninguna opción. Si me toca la posibilidad de ir en algún momento allá, no lo pensaría mucho, porque sé que allá me siento muy bien. Hoy me siento feliz en la Selección (como director deportivo)”, cerró.

Agencia Uno