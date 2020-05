Ministerio del Deporte realizó la primera encuesta sudamericana sobe hábitos deportivos en niños y jóvenes

Durante este lunes el Ministerio del Deporte, junto a la Universidad de Concepción, realizó la primera Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte entre menores de 5 a 17 años.

El estudio permitió conocer los hábitos deportivos del grupo etario anteriormente mencionado durante el último tiempo con reveladores cifras: 16,5% de los menores son activos, un 35,1% se declara parcialmente activo y el 48,4% son inactivos.

El universo abarcado en el cuestionario fue de 5.052 personas y se aplicó entre octubre y noviembre de 2019.

“El problema es que en población adulta cerca del 80% no realiza actividad física. Por otra parte, los padres entregan toda esta responsabilidad a los establecimientos educacionales, los que no pueden cumplir estas expectativas. Por ende, se deben realizar acciones complementarias en el territorio que fortalezcan las acciones de actividad física familiar, sobre todo los días sábado y domingo que es donde los niños, niñas y adolescentes no cumplen los mínimos establecidos que ordena la Organización Mundial de la Salud, que son 60 minutos al día”, sostuvo la ministra Cecilia Pérez.

Revisa el desglose del estudio en el siguiente video.