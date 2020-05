Difícil panorama para la UC: Independiente asegura que el “Tucu” Hernández seguirá en Avellaneda

Cuando Ariel Holan se hizo cargo de la Universidad Católica, tenía el deseo de sumar un volante más para el plantel. En la carpeta asomaron dos nombres a principio de año: El seleccionado chileno Pedro Pablo Hernández y el del joven mediocampista Pablo Galdames, ambos con presente en la Superliga Argentina.

Informaciones de últimas horas, señalaban que el deseo del adistrador cruzado por contar con el “Tucu” sigue vigente. Sin embargo, desde Independiente aterrizaron las intenciones del adiestrador cruzado.

En conversación con la edición PM de Deportes en Agricultura, Paco Rivas, gerente de fútbol del “Rojo de Avellanada”, se refirió al futuro del volante nacionalizado chileno.

“En enero preguntaron por el Tucu Hernández y les dije que estaba lesionado y en recuperación, que iba a ser tenido en cuenta cuando estuviera en condiciones. Ahora que está bien, Hernández se queda acá. En Independiente habrán modificaciones y algunos jugadores se van a ir, pero él está dentro de los que se van a quedar“, afirmó Rivas.

“La única manera de que nos desprendamos de jugadores es a través de venta. Nosotros no prestamos, salvo algunos casos, pero el Tucu no está dentro de esa posibilidad. Si no hay una oferta de transferencia, nuestro técnico contará con él”, cerró el directivo del Rojo.