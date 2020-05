Exjugador de Colo Colo que llegó a reemplazar a Matías Fernández: “Dejó la vara muy alta”

Uno de los jugadores que se robó el corazón de los fanáticos de Colo Colo fue el colombiano Giovanni Hernández, quien llegó a principios de 2007 para reemplazar a nada más, ni nada menos, que, a Matías Fernández, quien en 2006 había sido escogido como el mejor jugador de América.

A pesar de la gran presión, el mediocampista fue una de las piezas claves para que los albos ganasen los títulos posteriores. En conversación con Todos Somos Técnicos de CDF, el cafetalero aseguró que “cuando llegué, mi primera impresión fue tener una comida con Borghi para poder conocernos y saber sus ideas para Colo Colo”.

“Comencé con los entrenamientos, fui conociendo a mis compañeros y vi el corazón de la gente del club”, agregó.

Sin embargo, Hernández reconoció que no fue fácil llenar el vacío que dejó MatiGol, quien había partido al Villarreal de España. “Creo que la marca de él no es fácil de reemplazar en Colo Colo, porque dejó la vara muy alta”.

Finalmente, el colombiano entregó un difícil panorama de lo que es jugar en su posición. “Cualquiera no es número 10, no todos pueden tener las ideas de jugar de enganche. Siempre he dicho que hay jugadores que al tener el balón en sus pies y tienen dos opciones y no los considero extraordinarios. Esos son los que ven más de siete opciones”.