Compañero de Claudio Bravo en el City se fue en picada contra Nike: “Me obligaron a ocupar unos zapatos que me hacían daño”

Uno de los jugadores que ha sido fuertemente comentado desde que empezó la cuarentena producto del coronavirus, es el delantero argentino Sergio Agüero. El “Kun” ha realizado varias transmisiones, jugando y hablando con miles de personas.

En una de esas transmisiones, el compañero de Claudio Bravo en Manchester City, reveló una anécdota que dejó mal parada a la multinacional Nike.

La historia se remonta al Mundial Sub 20 de 2007 en Canadá, donde el Argentina fue campeona de dicho certamen. “En la final hacía mucho calor y tenía problemas con los botines”.

“A mí me gustaba un estilo de botín y ellos no me lo querían dar. Me enojé con la marca y fui a una tienda y me compré los botines que yo quería usar”, aseguró.

“Ellos querían que use un modelo por marketing y por color. No quería usar ese modelo. Y ellos me obligaban, pero me compré los míos y usaba esos”, agregó.

“En la final me obligaron a usar esos zapatos. Empezaron a amasarme de que iba a pasar algo malo”, reveló.

A pesar de toda la polémica, Agüero finalmente ocupó los botines, para no tener líos con la marca y ocupó los zapados. “En la final, para no tener problemas, los ocupé, pero sabía que me iban a molestar”.

“A los 20 minutos ya no podía correr, me dolían los dedos. Sentía que se incendiaban los pies. Voy al vestuario en el entretiempo y tuve que meter los pies en el hielo”, afirmó.

“Tenía toda la planta del pie sin piel, toda quemada y colorada. No podía jugar. Me puse una plantilla mojada y seguí jugando. Me la banqué y cuando termina el partido me saqué los zapatos y no podía festejar porque no podía caminar”, cerró.