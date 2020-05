El deseo Arturo Vidal: “Quiero volver a Colo Colo para ganar el torneo y la Libertadores”

El mediocampista chileno Arturo Vidal manifestó este jueves su deseo de volver a jugar en Colo Colo para “levantar un par de copas” y aseguró sentirse cómodo en el FC Barcelona, pese a estar cerca de fichar en el Inter de Milán para la campaña 2020-2021.

En un Live de Instagram, por medio de la cuenta de su club Rodelindo Román, el ‘King’ habló de su futuro y en él aparece la posibilidad de regresar al cuadro donde debutó profesionalmente.

“Quiero llegar vigente a jugar a Chile. Deseo volver a Colo Colo para ganar el torneo y Copa Libertadores (…) Sé que puedo levantar un par de copas con Colo Colo, tengo toda la ilusión que llegaré en buen momento para pelear por todo“, expresó.

En cuanto a su presente en el cuadro culé, el oriundo de San Joaquín indicó que “estoy cómodo en Barcelona, mejor preparado que nunca. Hay un buen grupo y he hecho muy buenos amigos“.

Respecto a su vuelta a los entrenamientos, tras dos meses sin tener acción en una cancha por la pandemia de coronavirus, el jugador de 32 años señaló que “fue raro volver a entrenar de a cuatro jugadores. Pero las ganas que teníamos de salir y tocar el balón eran increíbles. Lo disfrutamos más que un niño chico, estuve dos meses sufriendo, pateaba lo que se me cruzaba”.

En tanto, Vidal tuvo palabras para el Rodelindo Román, de la Tercera División A. “Es todo, ahí aprendí todas las mañas y cómo se vive el fútbol. En el barrio se juega con pasión y las ganas de triunfar, es la etapa más linda que un futbolista puede contar. Ahora campeonamos en Tercera División y mi gran objetivo es subir a Primera y jugar una Libertadores con Rodelindo, pero para eso falta mucho”, expresó.

Para terminar, el ex Juventus y Bayern Múnich habló de las constantes críticas que recibe en redes sociales, descartando tener problemas con Charles Aránguiz, su compañero en la ‘Roja’.

“No tengo problemas con ‘Charly’ (Aránguiz), no hablamos mucho. En la selección llevamos mucho tiempo juntos, tenemos la máxima de buena onda y conexión. Las comparaciones no son buenas, dirán quién es mejor o peor. Lo que pasó el otro día fue una tontera, no tengo problemas con que haya salido elegido mejor jugador de Bayer Leverkusen”, apuntó.

Agencia Uno