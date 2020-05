El mensaje de Arturo Vidal a los hinchas de la U: “Sigan escribiéndome, soy más importante que lo que tienen o sus familias”

El volante chileno del FC Barcelona, Arturo Vidal, conversó de todo con la cuenta oficial de Instagram de Rodelindo Román. El “King” dejó sabrosas declaraciones. Una de ellas fue la respuesta que tuvo a sus críticos.

En ese sentido, el “King” les dio una dedicatoria especial a los hinchas de Universidad de Chile, quienes, lo molestan a través de redes sociales. “A la gente de la U: me pueden seguir escribiendo. Cuando me escriben me gustaría responderles porque igual soy persona, tengo rabia”, dijo.

“Pero que me sigan escribiendo porque ahí me doy cuenta que soy más importante de lo que tienen o de sus familias, porque me escriben a las cinco de la mañana, a las siete de la mañana y eso me da risa. A veces respondo, pero ya está. No le voy a responder más, voy a reírme de las cosas, porque está todo muy grave”, firmó.

Respecto a lo último, el “King” cerró diciendo que “cada vez que respondo hay noticias y dicen que soy soberbio y es mentira, yo lo paso bien. Aparte no ponen foto, no tienen seguidores. si estuvieran en mi barrio y me lo dijeran de frente sería diferente”.