Ya no es secreto: Mourinho contó qué le dijo a Guardiola en la épica semifinal de Champions

El técnico portugués del Tottenham, José Mourinho, revivió uno de los episodios más recordados de la Champions League. El hecho ocurrió hace 10 años, cuando “Mou” comandaba al Inter de Milán.

Se jugaban semifinales de vuelta entre el Barcelona de Pep Guardiola y el Inter de “Special one”. En ese partido, el luso se arrimó al español para decirle algo oído, todo esto frente a la mirada atónita del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.

“Cuando Busquets cayó casi aturdido, yo estaba diagonalmente entre nuestro banquillo, el de ellos y el lugar donde Thiago Motta fue expulsado. Por el rabillo del ojo veo al banquillo de Barcelona celebrando como si ya hubieran ganado, Guardiola llamando a Ibra para hablar sobre tácticas: tácticas en 11 contra 10… Simplemente le dije: ‘No hagan una fiesta que el partido no ha acabado’, contó al diario italiano “La Gazzetta dello Sport”.

Mou también recordó su arribo al Real Madrid, luego de eliminar a los catalanes en semis de Champions.

“Si hubiera regresado a Milán tras la final del Santiago Bernabéu, con los aficionados coreando mi nombre, quizás no me habría ido del Inter. Yo todavía no había firmado con el Madrid. Quienes dicen que un delegado del Madrid vino a nuestro hotel en Madrid antes de la final (ganada contra el Bayern Múnich) dicen una tontería”, reveló Mourinho.